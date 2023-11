La economía de Santander creció 5,3 % en el 2022, pero no despega como se esperaba. Aun así, el departamento continúa como la cuarta economía de Colombia. ¿Durante su administración subirá o mantendrá esta posición?

Tendremos un comité para entrenar a los alcaldes en el uso de las regalías, que no se modifiquen los proyectos, para subir en ese índice y ser la cuarta economía en competitividad.

Ese no quedó en los proyectos estratégicos.

Le hago una aclaración, no nos podemos comparar en las posiciones porque el Consejo Nacional de Competitividad actualizó la metodología, pero en el fondo Santander está estancado en competitividad. ¿Hará que la infraestructura ya no sea el ‘talón de Aquiles’ de Santander?, ¿Cuáles serán sus prioridades?

Vamos a trabajar en eso, para eso está el gobernador, para liderar. Pero es con la comunidad que nos vamos a sentar y a mostrarles porque a veces ellos no ven los beneficios de una doble calzada. Eso valoriza todas las tierras de ellos y aumenta la actividad económica, como el turismo.

Gestionar con los parlamentarios para que revisen cómo lo incluyen. También hay que trabajar en las Vías de la Cigarra, por ejemplo. Eso que hay que socializarlo. Se hará el par vial a Rionegro. Findeter incluso ya dio un crédito por $100.000 millones. Tenemos que hacer la doble calzada a Rionegro, yo hablé con Findeter y me dijeron que la única opción es el peaje.

Lo dije en campaña y lo ratifico ya como gobernador electo, no podemos hacer la transición energética quebrando a Santander. Es una realidad que al 2050 nosotros tenemos que cumplir los objetivos de la ONU, acabar con la quema de combustibles fósiles. Pero el Gobierno ya se dio cuenta de algunos errores, y ya ha arrancado con algunas exploraciones.

Hablando de regalías, me llama mucho la atención porque Santander duplicó los ingresos de regalías para este bienio, que viene en gran parte del sector minero energético. Estamos en una coyuntura en donde el Gobierno Nacional actual quiere frenar la producción y exploración, y Santander sería uno de los departamentos más perjudicados por ingresos de regalías. ¿Cómo afrontará este panorama para los futuros cuatro años?

¿Cuánto valen esos activos?

Hacemos un avalúo de $500 mil millones, aunque no sé cuánto puedan valer en total. Es decir, nosotros ponemos tanta plata, administramos, ponemos a producir, construimos hoteles, ayudamos a arreglar vías, todo eso con la ayuda de los privados. Esa es una buena opción, tenemos todo para ser un departamento turístico. Nos toca generar la infraestructura, tanto de educación, vías y capacitación. También hoteles, restaurantes, aeropuertos regionales.

¿Ya sacó cálculos de impacto?

Podemos generar unos 100 mil empleos para los santandereanos.

¿Qué pasará con la refinería en su administración? ¿Y qué piensa del ‘fracking’?

Respecto al ‘fracking’, la ley lo prohíbe ahora. El presidente no quiere hacerlo, ni para qué hablar de eso. El gobernador no tiene incidencia en ese asunto porque es una decisión del Gobierno nacional, que ya la tomaron. Entonces, no nos pongamos a llorar sobre la leche derramada.

Y sobre la refinería, esta seguirá, pero nosotros como departamento estamos buscando alternativas y la principal apuesta es una gran empresa que haremos para gerenciar el turismo.