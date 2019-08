Con la Ley 1964 o Ley de Movilidad Eléctrica sancionada ayer por el Presidente de la República Iván Duque Márquez, donde busca que en el 2025 mínimo el 10% de los vehículos adquiridos deben ser eléctricos o de cero emisiones, llega la pregunta: ‘¿Llegó la era de los vehículos eléctricos?’.

Si bien el mandatario afirmó que ahora la meta del país es que para 2035 el 100% de los vehículos adquiridos para reemplazar o aumentar la capacidad transportadora sean eléctricos o de cero emisiones.

Lea también: Con un aumento de $522, el dólar se cotiza más caro que hace un año

“Haber hecho la transformación hacia las energías renovables no convencionales y hacer esta apuesta, hoy, por la movilidad eléctrica, sancionando esta Ley (de Movilidad Eléctrica), de la cual, de verdad, me enorgullece ser coautor y, además, tener el apoyo de distintas bancadas en el Congreso, muestra que cuando se trata de este tipo de medidas en beneficio de los colombianos ahí no hay criterios ni políticos ni partidistas. Sencillamente, todos estamos haciendo y construyendo un país con mejores beneficios ambientales para todos”, afirmó Duque.

Sin embargo, Jorge Rueda, presidente de la mesa sectorial automotriz de Santander, asegura que aunque la tendencia es que este segmento de vehículos aumente, aún existe mucho camino por recorrer para pensar en un parque automotor 100% eléctrico.

En lo que va corrido del año, con corte a julio, en el país se han vendido 1.174 vehículos eléctricos e híbridos. Al menos 24, han sido en Santander.

“Esta es una iniciativa que cada día es más importante y llegó para quedarse. Los datos mundiales dicen que para el 2030, el 10% de los vehículos nuevos que se vendan serán eléctricos; sin embargo hay un 90% de vehículos que serán de combustión. Esto es un proceso de preparación en infraestructura y que económicamente sean asequibles. El mundo lo hará (cambiar parte del parque automotor), pero no es que el 100% de los vehículos sean eléctricos”, aseveró Rueda.

Finalmente, el Jefe de Estado agregó que esta Estrategia pondrá a Colombia “a la vanguardia de muchos países de América Latina”. “Esto nos permite empezar a soñar con que tengamos al año 2030 cerca de 600 mil vehículos eléctricos rodando por las calles de nuestro país”, indicó.