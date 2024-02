$!Minero revela lo que hay detrás de la devastadora minería ilegal en la escarpa occidental de Bucaramanga

Vestido con una pantaloneta playera, una camiseta blanca con un estampado frontal y una gorra roja desteñida, ‘El Flaco’ cuenta que en un día puede sacar gramo y medio de oro de la quebrada. Está descalzo, dice que no le da miedo la contaminación, pero sus pies son testigos de las extensas jornadas para encontrar esa ‘joya’, están llenos de cicatrices y peladuras, algunas al rojo vivo.

Las fuentes hídricas que se han identificado afectadas por actividades de minería ilegal en la escarpa de Bucaramanga son Chapinero, Dos Aguas, La Picha y Chocoa, según la Cdmb.

Queremos llamar la atención de las autoridades de la gravedad que se presenta en la escarpa de los barrios de nuestra comuna. Con pruebas fehacientes, como fotografías y visitas al lugar, está demostrado que le están haciendo daño a la montaña y, Dios no lo quiera, aquí podría ocurrir un gran deslizamiento que pondría en peligro la vida de muchas personas.

Jorge Eliécer Gamboa

edil de la Comuna 5

Los huecos en la escarpa

El olor nauseabundo de la quebrada por cuenta de los vertimientos de aguas residuales sin tratamiento no es impedimento para que ‘El Flaco’ trabaje desde 7:00 de la mañana hasta 3:00 de la tarde, de lunes a sábado. “Aquí me he encontrado incluso anillos y dientes de oro”.

Para llegar a ese punto hay que partir del parque principal del barrio La Joya, caminar hasta los asentamientos Pantano 1 y 2, y bajar unos 75 metros. Ahí llegaron por lo menos 15 líderes comunales para verificar una denuncia de minería ilegal en la escarpa registrada desde un dron. La magnitud los asombró: tres grandes baches o huecos en la escarpa, erosionados por la mano humana en búsqueda de oro.