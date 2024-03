Gobierno anunció millonarias multas a empresas que implementen acciones antisindicales

En medio del Encuentro Laboral 2024 el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección Edwin Palma se refirió a las consecuencias que podrían tener las empresas que implementen acciones antisindicales

El viceministro de Relaciones Laborales e inspección, Edwin Palma, en el marco del Encuentro Laboral 2024, aseguró que si no pasa la reforma laboral, sancionarán hasta con 5.000 salarios mínimos a empresas con pactos colectivos que tengan acciones antisindicales.

"Si no pasa la reforma laboral, sancionaremos hasta con 5 mil salarios mínimos a empresas con pactos colectivos que tengan acciones antisindicales", expresó el viceministro en la tarde de este jueves 14 de marzo.

Esta afirmación surgió mientras se reanudan los debates sobre la reforma laboral en Colombia. Uno de los cambios más dramáticos en la reforma laboral se encuentran las huelgas sectoriales y la ampliación del derecho a la huelga.

En un análisis hecho por Vanguardia, expertos en el tema discutieron sobre los efectos políticos y económicos que tiene la flexibilización del derecho a la huelga en la Reforma Laboral del Gobierno de Gustavo Petro.

En su momento, la directora del Observatorio Laboral se preguntó: ¿cuál es la necesidad específica del mercado laboral que la propuesta de flexibilización de la huelga, presentada en la reforma, pretende abordar? ¿Se orienta a reducir la informalidad o el desempleo?

"La falta de transparencia en los detalles del proyecto y en los antecedentes, sumada a la ausencia de una justificación explícita por parte del Gobierno, genera incertidumbre acerca de los verdaderos objetivos de esta medida y si realmente aborda las problemáticas particulares del mercado laboral en Colombia", subrayó la académica en este análisis.

Además, el vicepresidente de la CGT, Jorge Iván Diez, planteó interrogantes sobre la narrativa gubernamental que critica al empresariado, argumentando que las empresas requieren de los trabajadores para expandirse, mientras que los trabajadores necesitan de las empresas para acceder a los recursos indispensables que garanticen una buena calidad de vida.

"Ninguna de las partes puede existir sin la otra. Por esta razón preocupa la huelga sin límites que propone la reforma, y que tácitamente apoya la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia", afirmó Diez.

Luego que sus declaraciones fueron virales en redes sociales, el viceministro Edwin Palma reafirmó su postura a través de su cuenta de X.

"No dice nada que se no se hubiera dicho antes, incluso en la circular 078 de 2022. Respecto de los pactos colectivos con fines antisindicales son contrarios a derecho y pues deben ser investigados y sancionados. Queremos en la reforma y en la demanda que ese instrumento no sea posible cuando existan sindicatos (no es invento nuestro sino de la OIT) y pues sino pasa la reforma ni la demanda, tendremos que seguir ejerciendo facultades de inspección", afirmó Palma.

La declaración provocó un intenso debate entre los usuarios de redes sociales, quienes expresaron una variedad de opiniones sobre la propuesta de reforma laboral y las medidas anunciadas por el alto funcionario. Algunos mostraron su respaldo a las medidas propuestas, argumentando que son indispensables para salvaguardar los derechos de los trabajadores y asegurar un entorno laboral justo y equitativo.