Reforma Laboral plantea flexibilización del derecho a la huelga: ¿Qué efectos políticos y económicos tiene la propuesta?

"Por esta razón, no se puede afirmar que el tema sindical se ha vuelto protagonista. Lo que se puede evidenciar es que un grupo de líderes sindicales, que comparten afinidad ideológica con el presidente Petro, ha logrado construir una reforma a su medida, sin pensar en los demás trabajadores colombianos", alertó Diez.

Sobre el tema de la huelga en el proyecto de ley, Diez explica que, primero, en caso de no participar de la votación de aprobar la huelga, estos no podrán votar para levantarla, según lo que pretende la reforma.

Por eso, puntualizó que las demandas de la CGT radican en crear unas condiciones dignas de trabajo y en defender a ultranza el derecho a la huelga. "Pero este no puede convertirse en un derecho infinito, y deben existir unas reglas claras y seguridad jurídica para poder que existan oportunidades de desarrollo socioeconómico".

Además, la reforma permitiría que las irregularidades en las votaciones para aprobar la huelga dejen de ser causales para declararla ilegal.

En segundo lugar, los trabajadores, como son ciudadanos, no tendrían acceso a los servicios públicos esenciales donde los trabajadores están de huelga. "Entonces no sólo no podrían trabajar, así quisieran, sino que también serían privados de algunos servicios públicos esenciales".

Diez insiste en que la reforma busca eliminar los requisitos mínimos de mayorías y conformación de quórum en las votaciones para autorizar la huelga, afectando los procesos democráticos de los trabajadores.

Por su parte, el riesgo de las huelgas sectoriales preocupa, dado que sectores enteros de la economía podrían verse truncados por los intereses de unos pocos que, en vez de buscar maneras de conciliar o crear la base para la conformación de acuerdos entre el sector privado y los trabajadores, asumirían una posición hostil al utilizar la huelga como único medio de negociación, aclara el dirigente sindical.

¿Qué pasa con los sindicatos?

Ahora bien, al analizar las inquietudes de los sindicatos que alardean en afirmaciones como la pérdida del derecho sindical, surge la sospecha de que detrás de estas preocupaciones se encuentra el reclamo contra la persistente persecución sindical en Colombia.