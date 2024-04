Cuestionan la idea de Petro de ampliar el plazo de pago de deuda con el Fondo Monetario Internacional

El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia propondrá al Fondo Monetario Internacional (FMI) una extensión del plazo para pagar la deuda que mantiene con el organismo, incluyendo un préstamo a tres años adquirido para enfrentar la pandemia.

El presidente Gustavo Petro anunció ayer que Colombia propondrá al Fondo Monetario Internacional (FMI) una extensión del plazo para pagar la deuda que mantiene con el organismo, incluyendo un préstamo a tres años adquirido para enfrentar la emergencia del COVID-19.

“El ministro de Hacienda va a viajar ahora a Washington, donde se reúne con sus homólogos, y llevará este mensaje del presidente de Colombia”, afirmó Petro durante un evento en Caucasia, Antioquia.

El objetivo, según el mandatario, es “abrir un espacio de financiación mayor para el gasto social del pueblo colombiano”.

“Cambiar esa deuda de corto plazo por la misma deuda, porque hay que pagar, y nosotros pagamos, pero en el largo plazo”, explicó Petro.

La linea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional que ha tenido el pais desde 2009 es un privilegio para Colombia. No tiene condicionalidad y solo se le otorga a paises con muy buenas prácticas macroeconómicas.

Esta propuesta busca cambiar la deuda a corto plazo por una de largo plazo, con el objetivo de abrir un espacio de financiación mayor para el gasto social.

Reparos al anuncio

Sobre este anuncio, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo señaló que la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional que ha tenido el país desde 2009 es un privilegio para Colombia.

“No tiene condicionalidad y solo se les otorga a países con muy buenas prácticas macroeconómicas. El FMI no renegociará el cronograma de pagos de un programa ya acordado sin exigir nada a cambio. Además, sería un craso error cambiarla por una línea de largo plazo del Fondo, que tendría condicionalidad (como la de Argentina), sería más costosa y daría la señal de que el historial de fortaleza macroeconómica del país se está perdiendo”.

Ocampo insistió en que el Gobierno debe pagar, por lo tanto, las cuotas que le debe al Fondo y pedir la renovación de la línea de crédito flexible. “Los recursos de crédito que necesita debe conseguirlos con los bancos multilaterales, emisiones de bonos internacionales o en el mercado nacional de TES”, recomendó.

La viabilidad de esta propuesta depende de varios factores, incluyendo las negociaciones con el FMI y la situación económica actual de Colombia. A diciembre de 2023, el saldo de la deuda externa del sector público se estimaba en 112.970 millones de dólares, casi un tercio del PIB del país.

Lo que se conoce hasta ahora es que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentará esta propuesta a la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

Es importante mencionar que el FMI otorga la Línea de Crédito Flexible (LCF) solo a sus miembros más fuertes, y Colombia ha sido uno de ellos. En el pasado, el FMI aprobó un acuerdo de dos años para Colombia en 2022, que incluye una LCF por aproximadamente 9.800 millones de dólares.

Seis interpelaciones

El exministro Juan Camilo Restrepo presentó seis cuestionamientos a la idea de Petro. La primera critica la propuesta y la califica como no apropiado plantear estos asuntos a los cuatro vientos al calor de una manifestación pública sin primero haber hablado discretamente con el acreedor.

“La manera tremendista como lo presentó Petro puede transmitir a la comunidad financiera internacional la falsa idea de que Colombia está al punto de caer en una bancarrota”.

Segundo, según Restrepo, cerca de 90 países recurrieron a las ventanillas del Fondo Monetario Internacional en aquella grave crisis que fue la pandemia, para buscar recursos extraordinarios con los cuales hacerle frente a la emergencia. “No fue, pues, una decisión injustificada del anterior gobierno tocar a las puertas del FMI como lo presentó Petro ayer en Caucasia”.

En tercer lugar, el exminitro indicó que la línea que utilizó Colombia fue por 4,5 billones de dólares, plazo de cinco años, y con un costo muy favorable: tasa de interés anual del 1 %.

“Es un endeudamiento más barato que los otros que ha venido utilizando Colombia”.

Sobre la cuarta crítica, Restrepo sostuvo que una característica de esta línea de crédito es que no tiene “condicionamientos”, como lo ha señalado el ex ministro José Antonio Ocampo.

“Pedir ahora una reprogramación - lo que no es usual en el FMI a no ser que se tenga un agudo problema de balanza de pagos que afortunadamente no es el caso de Colombia -puede entrañar el riesgo de que esta entidad multilateral le exija gravosas “condicionalidades” a nuestro país”

Restrepo proyecto que el FMI cuando estudie esta solicitud le llamará la atención a Colombia que el endeudamiento externo ha subido en el Gobierno Petro por razones distintas a haber utilizado la línea de emergencia durante la Pandemia.

En efecto, la deuda externa de Colombia crece en el actual gobierno del 53 % al 57 % del PIB. “Muy mal argumento para entrar a plantearle ahora al FMI una reprogramación”.

Por último, indicó que lo más importante es manejar este asunto sin estridencias. Hablarlo tranquilamente con el FMI en vez de ventilarlo en manifestaciones calenturientas.

“Y en todo caso no irle a crear a la comunidad internacional la sensación de que Colombia está al borde de un default en el servicio de su deuda, que por supuesto no es el caso”.

