Esto es lo que debe saber, si es ‘primíparo’ en la declaración de renta ante la Dian

Para Rodríguez es importante ser exacto en la declaración, porque ya la Dian conoce mucha de la información de la persona e implica que el declarante sea honesto con el pago de impuestos. “Si no lo hace a tiempo o declara mal, puede acarrear multas y sanciones, y debe pagar el 5 % del valor total de la declaración”.

Abecé para presentar la declaración de renta

3. ¿Qué recomendaciones hay para esas personas que declaran renta por primera vez?

Lo más importante es entender que declarar no es pagar. Muchas declaraciones después de su liquidación no arrojan saldo a pagar y es justamente por eso que es importante contar con una correcta asesoría. Se recomienda tener conocimiento de la información reportada por terceros, la realidad económica y un correcto detalle de las propiedades y/o bienes que posean. El desconocimiento de la ley no implica su exoneración, por eso lo primero es dejar claro que, si la persona recibió ingresos mensuales superiores a $4’440.000 en el 2022, debe presentar la declaración, teniendo en cuenta el calendario de vencimiento y tomando como referencia los dos últimos dígitos del documento de identificación.

4. ¿Si declara mal, qué consecuencias hay?

Las declaraciones de renta que presenten errores, en las que se omita información o las que reflejen valores inexistentes, deberán ser corregidas por el contribuyente y en los casos que señale el régimen sancionatorio se deberá liquidar la correspondiente sanción. La sanción mínima para el 2023 es $424.120, equivalente a 10 Unidades de Valor Tributario (UVT).