En las últimas se había especulado sobre la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo, quien lleva cuatro años al frente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), continuara en el cargo durante la próxima administración. Sin embargo, el funcionario dejará la entidad desde el próximo 7 de agosto.

“El presidente electo me envió un correo electrónico ofreciéndome la posibilidad de continuar pero hubo diferencias en el empalmen en lo que se viene construyendo desde el Dane especialmente en el tema catastral. Este fin de semana lo pensé y decidí no aceptar la propuesta”, dijo a Noticias RCN.

Los rumores los desencadenó el propio presidente electo, Gustavo Petro, quien en una entrevista con RCN Radio, durante la campaña, dijo que le gustaría que siguiera dirigiendo el Dane. "No sé si quiera o no (quedarse en el cargo), pero me parece un buen funcionario. Lo he visto. Yo tengo que recurrir a las estadísticas todos los días cuando salen y he mirado el trasfondo profesional de él", manifestó, aclarando también que no lo había hablado con el funcionario.

Antes de dirigir el Dane, Oviedo trabajó como profesor de Economía de la Universidad del Rosario, y no se descarta que pueda llegar a la rectoría de la institución educativa. Además, fue asesor externo de la Autoridad Nacional de Televisión (ANT), asesor externo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y profesor de la Escuela Universitaria en Toulouse, Francia, entre otros cargos.

Tiene un doctorado en Economía y una maestría en Economía, Matemática y Econometría de la Escuela Universitaria en Toulouse.