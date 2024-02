Los 10 mitos y realidades de la red 5G en Colombia: ¿Da cáncer? ¿Propaga el COVID-19? ¿Daña el medioambiente?

La tecnología 5G ha sido objeto de numerosos mitos y creencias en todo el mundo y su implementación en Colombia no es la excepción. Hoy, Claro, Tigo y Movistar encendieron la red para sus usuarios, luego de que el Ministerio de las TIC firmara las resoluciones para que comenzara el servicio en Colombia.

A continuación, con ayuda de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y Claro Colombia, desmitificaremos algunos de los conceptos erróneos más comunes y proporcionaremos evidencia científica para respaldar o refutar estas afirmaciones.

1. Mito: El 5G causa el COVID-19.

Realidad: No hay evidencia científica que respalde esta afirmación. Los virus, incluido el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, se transmiten de persona a persona a través de gotas respiratorias, no por la tecnología de red. Durante la pandemia, surgieron rumores de que el 5G contribuyó a la propagación del virus. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde esta idea.

2. Mito: Las antenas 5G causan problemas de salud como el cáncer.

Realidad: La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que no hay evidencia de que la exposición a los campos de radiofrecuencia de las redes móviles cause ningún efecto adverso para la salud. Este mito ha acompañado el despliegue de todas las tecnologías. Contrario a las creencias, diversos estudios científicos no han encontrado evidencia convincente de que las ondas de radio utilizadas en las redes móviles, incluida la 5G, causen problemas de salud como el cáncer.