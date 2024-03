$!Mientras la información del RUT no haya cambiado, no se desactualiza: el llamado de atención del director de la Dian

En esta ocasión, Castaño posteó un pantallazo de una conversación y el director de la Dian le respondió: "Así es. Mientras la información del RUT no haya cambiado, el RUT no se desactualiza".

Reyes hace referencia a la mala práctica que hay en Colombia de pedir actualizado el RUT.

Sobre este tema, hace un año, en diálogo con Vanguardia, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, afirmó: “Pedir el RUT actualizado es una práctica inoficiosa y una pérdida de tiempo”.

Cuando le preguntamos: Usted ha insistido en el tema del RUT, ¿qué pasa con este documento que día tras día lo piden actualizado? Reyes respondió:

"Por favor, dejen a los ciudadanos en paz. Si las condiciones del ciudadano o de la empresa no han cambiado, el RUT (Registro Único Tributario) ya está actualizado, siempre y cuando no haya cambiado la información que describe el documento. Pedir el RUT actualizado es una práctica inoficiosa y una pérdida de tiempo, porque la Dian no pide este trámite".

El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, ha generado controversia en redes sociales debido a su afirmación de que el RUT no se puede actualizar a menos que haya un cambio en la información. Esta declaración ha causado reacciones diversas y debates.

Es importante señalar que el RUT es un instrumento fundamental para la administración tributaria en Colombia. Sin embargo, la postura del director ha generado inquietudes, especialmente para aquellos contribuyentes que desean mantener su información actualizada sin necesariamente haber experimentado cambios significativos.

La Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) es la entidad encargada de administrar el RUT y establecer las normativas relacionadas con su uso y actualización.

La opinión del director está basada en criterios técnicos o legales, pero es esencial que se evalúe su impacto en la comunidad de contribuyentes y se busque un equilibrio entre la seguridad de la información y la facilidad de trámites, recomiendan los expertos.