Ante el anuncio, varias personas se han manifestado en redes sociales, algunas opiniones a favor de la medida y otras en contra.

“A mi me pagaban quincenas de $300.000 dizque por no vivir en Bogotá y no tener tantos gastos como los de la capital, pero almuerzos de 30 minutos y descansos cronometrados siempre, ni siquiera te dejan ir al baño”, escribió una usuaria en Twitter.

“Yo trabajo actualmente en Teleperformance. Nos dijeron que si queríamos tener dos días libres a la semana, teníamos que trabajar 11 horas diarias. Solo nos dieron 8 días de práctica, muy incompleto todo, y ya nos dijeron que mañana nos toca tomar llamadas, tengo pruebas de todo”, denunció otra persona.

Hasta el momento, la empresa no se ha manifestado al respecto y se espera que las investigaciones avancen para determinar si en dicha compañía se están presentando irregularidades.