El presidente de la junta, como lo reseñó Valora Analitik, dijo que hay una serie de análisis que se deben hacer de manera profunda y directa, toda vez que es necesario siempre priorizar el crecimiento de la compañía.

Asimismo, el alto directivo, en entrevista con La W, aclaró que la propuesta que lanzó el presidente en Venezuela para que Ecopetrol sea socio de Pdvsa no fue consultada con la junta directiva de la petrolera colombiana. “Por ahora no hay nada concreto”, a lo que agregó: “también que es un tema que el presidente Petro no consultó con la Junta porque es solo una idea y hay mucho que analizar y revisar”.