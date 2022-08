¿Por qué cerca de la mitad el parque automotor no tiene Soat vigente en Colombia?

Son varias las problemáticas que los expertos han resaltado alrededor del Soat. Sin embargo, una de las que más preocupa es la evasión, pues desbalancea el sistema, dado que a través de este seguro las instituciones de salud tienen la obligación de prestar un servicio integral a las víctimas de accidentes viales.

“Imagínese un negocio en el que la mitad de la gente no paga, pero que igual reciben atención. Si usted es herido en un vehículo que no tiene Soat, lo atiende el sistema de salud, y todo eso carga gastos, pero la persona que no está asegurada no está asumiendo el costo del seguro. Ese es uno de los problemas más serios, con una tasa de evasión alta, que es incluso mayor en las motocicletas, 60% no tiene Soat y son las que tienen la más alta accidentalidad. Entonces el sistema está desbalanceado y financieramente es un dolor de cabeza”, aseguró Miguel Gómez, presidente de Fasecolda.

Según cifras del Runt con corte al primer semestre del año, la evasión de este seguro es de 47%, lo que quiere decir que 8,13 millones de los 17,55 millones del parque automotor no tienen el Soat vigente, de los cuales 79% son motocicletas (6,41 millones) y 11% automóviles (921.730).