Precio de la libra de café en la bolsa de Nueva York tocó los niveles más altos del año

En medio de titulares de prensa que a veces no son positivos por las noticias que ha traído el año, vale la pena resaltar el de sectores que por el contrario están alcanzando altos logros, como pasa con el café.

Después de que en el primer semestre llegara a un precio de carga interna de $1,3 millones, siendo este el mejor registro en su historia. Ahora, esta semana resalta porque en la Bolsa de Nueva York el precio internacional del grano llegó a niveles de hasta US$1,32 por libra; un rango que no se veía desde mediados de diciembre pasado.

El efecto de ese hecho radica en que, si el mundo está pagando más por el café, aún es mayor el precio en el mercado por el colombiano, porque hay que recordar que el promedio de la prima diferencial del grano nacional se ha mantenido en un promedio de US$0,50, y sumado a la tasa de cambio, hoy los cafeteros están recibiendo $1,18 millones por cada carga de 125 kilogramos.

Pero los propios productores son cautelosos y no hablan de una nueva “bonanza del café”, por el contrario, Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, (Fedecafé), dijo que “son niveles positivos que de hecho coinciden con el comienzo de la temporada de cosecha que empieza este mes, pero no podemos tampoco decir que son muy altos, un precio ‘alto’ es más de US$3 por libra, US$2,50 o cerca de US$2”; algo que no se ve desde mediados de 2016 cuando en ese momento estaba entre US$1,70 y US$1,90 la libra.

Pese a que esos números están lejanos de la realidad, es un primer paso tener una cotización base en Wall Street de US$1,30, precio de referencia que los últimos cuatro meses ha subido poco a poco. La explicación del porqué del alza, según José Eliécer Sierra, presidente del comité de cafeteros de Antioquia, está en que “hay varios efectos. Y uno que es clave estos días, es que están escaseando los inventarios certificados en la Bolsa de Nueva York”.

Esos inventarios, explicado de otra forma, son los que se negocian en Estados Unidos, que son contratos, no netamente sacos en carga, “entonces cuando la industria va a reclamar ese café, ve que hay poco, que no hay producto suficiente para lo que están pidiendo, entonces eso nos lleva al efecto de oferta versus demanda”.

En este punto hay varios factores a tener en cuenta. Esta semana se registró que las exportaciones mundiales de café cayeron 11% en julio frente al mismo mes del año pasado, a 10,6 millones de sacos, según el último reporte de la Organización Internacional del Café (OIC), que, además, espera un superávit en el abastecimiento global para la temporada final de 2020. Y mientras aparece menos café para reclamar por parte de la industria, el sector a nivel mundial acaba de recibir el mismo reporte de la OIC en el que resalta que la demanda global al séptimo mes del año creció más de 10% anual.

En conclusión, el mundo se está sirviendo más tazas de café, lo que está reduciendo los inventarios, y se suma que los países demandan variedades de café suave (como es el colombiano), pero la producción en la región ha caído, lo que sigue subiendo precios de carga final.

El próximo año podrían bajar los inventarios

Brasil se prepara para una cosecha de café récord que estaría entre 65 y 70 millones de sacos. Por un lado, eso aportaría a los inventarios del corto y mediano plazo por el ritmo de alza en la demanda. Pero esos mismos inventarios podrían bajar porque una cosecha tan fuerte dejará los cultivos con menor capacidad de producción. Por eso, en Colombia los caficultores se preparan con planes de renovación para seguir en la senda de 14 millones de sacos, además de que “el café se volvió el bastón en el que descansa la economía colombiana”, agregó Vélez.