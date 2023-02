“La reforma laboral debe hacerse pensando en los desempleados e informales”. Con esta afirmación, Miguel Gómez Martínez, decano de Economía de la Universidad del Rosario, planteó el debate sobre cuál debe ser el foco que debe corregir dicha iniciativa del Gobierno Petro. Por eso insistió en que esta debe tener estrategias que den soluciones a los problemas estructurales del mercado laboral colombiano.

“Está claro que el crecimiento económico se está debilitando a nivel mundial y local. Con una actividad menos dinámica, es poco probable que el desempleo vuelva a niveles de una cifra. Tenemos que activar otras opciones para disminuir el desempleo”, dijo el decano de Economía.

El Gobierno prepara una reforma laboral que presentará al Congreso en la próxima sesión legislativa. De los insumos aportados por trabajadores y empleadores para dicho proyecto, sobresalen la estabilidad en el empleo, la formalización en el sector rural y cultural, la reglamentación para las plataformas de reparto y transporte, empleo para jóvenes y personas con discapacidad, equidad de género, derechos colectivos, cumplimiento de los convenios internacionales y la no precarización del trabajo.

“Se ven grandes cambios en el mundo del trabajo y así lo deja ver las 2.880 propuestas recibidas para la reforma laboral desde octubre pasado, cuando se inició el proceso con las mesas de trabajo para escuchar a todos los sectores y conocer los insumos que nos permitan continuar con el articulado de la reforma”, señaló el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea.

Oportunidades

Para el decano Gómez, la reforma laboral es una oportunidad de oro para eliminar algunos de los obstáculos que impiden que millones de colombianos tengan empleos formales y estables.

“Los numerosos estudios que se han realizado en Colombia sobre los problemas del mercado laboral concluyen que se necesita un marco más flexible para la contratación de personal, que mejore la productividad de la economía”, resaltó Gómez.

El académico agregó que “el Gobierno debe plantear una reforma laboral pensando en los que no tienen empleo y no en los que ya lo tienen. No se trata de reforzar las garantías de los que ya están en el mercado laboral. Tenemos que pensar primero en los que viven en la marginalidad y el desempleo”.