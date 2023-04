Durante un evento de entrega de capitalizaciones del programa Tiendas para la Gente de Prosperidad Social, el presidente, Gustavo Petro, se refirió a los planes que se ejecutarán desde Hacienda para promover la economía local y popular, y para mejorar la seguridad alimentaria del país. Este programa, según anuncian, ha beneficiado a más de 5.000 tenderos.

El Presidente habló de una adición presupuestal de $6 billones que apalanca más o menos seis o siete veces el dinero de los bancos nacionales, según explica. “Con esto se podría saltar a un crédito total para la economía popular de cerca de $50 billones de cartera”, dijo.

Primero, habló de la implementación de instrumentos para ayudar al agro colombiano, por lo que resalta las vías terciarias como el eje central. “Hemos pensado en un programa que los técnicos llaman contra cíclico, en el que el ciclo económico viene en picada y nosotros tenemos que hacer programas que ayuden a salir adelante. Consta de tres instrumentos, uno tiene que ver con aumentar sustancialmente la construcción de vías públicas y terciarias para ayudar al campesinado, el productor más importante”, completa.

La idea de aumentar el presupuesto es para fortalecer la economía popular actual, y para que se reproduzcan más puestos de trabajado en todo el territorio. “Nuestro plan es aumentar ese presupuesto y contratar con la economía popular que está en la vía, para que, en primer lugar, no nos roben los recursos, y en segundo lugar, para que produzca empleo que ayude a construir la vía a cambio del recurso público que se entregan”, explica.

El segundo instrumento es la vivienda. “La intención es que se pueda construir vivienda nueva en donde no se construye, no solo en grandes ciudades, sino en los pequeños municipios donde no llega la mano de los grandes constructores que prefieren el gran mercado colombiano”, dice.

Y añade, “queremos recuperar el programa Mi Casa Ya, completo, a punta de mentiras se creó una burbuja, los constructores creyeron que el Gobierno iba a dar la plata que prometió Duque, las familias se esperanzaron de que iban a darles un subsidio, pero no se dio nada. Lo dejaron desfondado”.

La economía popular

La economía popular es 80 % de los puestos de trabajo en Colombia. “Si queremos que aumente el empleo, hay que empoderar la economía popular, está lleno de múltiples actividades, la tienda, el pequeño comercio, un sin fin de actividades que en las ciudades pululan y que las hacen ver vivas, es la economía más viva porque está compuesta, sobre todo, de seres humanos y no de máquinas”, dijo el dirigente.