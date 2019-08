En las dos últimas semanas, el precio del dólar ha fructuado entre los $3.365,78 y $3.449,47, con alzas hasta de $84,46 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, superando su máximo histórico de $3.474 en 2016.

Esta volatilidad es positiva para sectores transables porque los productores pueden vender a mayor precio. Pero, ¿afecta el comportamiento del consumo de los colombianos?

De acuerdo con Camilo Herrera Mora, presidente de la consultora Raddar, hay productos muy sensibles a la tasa de cambio como por ejemplo los servicios de suscripción en televisión en los cuales los consumidores pagan todos los meses en dólares, así como en productos como vehículos, computadores, celulares, neveras, estufas, prendas de vestir, entre otros bienes durables, que su precio está más atado al dólar puede darse el cambio más rápido.

Sin embargo, explica que el alza en los precios es poco significativo e incluso hay productos que no reaccionan tan rápidamente a la devaluación de la tasa de cambio, porque el precio final al consumidor depende de qué tan sensible son los consumidores a esos ajustes en los precios.

Por ejemplo, una compañía de celulares que tenga suficientes productos en inventario va a seguir vendiendo al mismo precio.

Eso sí, afirma, de continuar las alzas, 19% de los bienes importados que componen la cesta básica para medir la inflación podrían encarecerse en los próximos 10 meses.

“En Colombia, entre el 13 y el 15% del gasto de los hogares es de bienes importados. De ese porcentaje, cerca del 20% es en alimentos como trigo para la producción de pan. El restante son bienes de consumo masivo, en especial electrónicos que tienen coberturas cambiarias por lo que no transmiten completamente la volatilidad del tipo de cambio al precio final del producto o en un muy bajo porcentaje que sería imperceptible para el consumidor final”, explica el experto.

Para los consumidores, el mensaje es que se está viviendo un entorno de volatilidad y es razonable pensar en protegerse, pues las fluctuaciones grandes en los mercados van a seguir viéndose en el corto y largo plazo.

Según Héctor Luis Romero, docente y director de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, el dólar alto afecta la importación de productos e insumos, pero beneficia el mercado nacional.

“La volatilidad afecta al sector empresarial en particular a los importadores, porque no pueden planificar sus compras, es lo que se conoce como efecto transferencia (pass-through), que básicamente define la posibilidad de que el alza del dólar se traslade a los productos que compran los colombianos y que son “transables”. Esto se da porque no hay seguridad si el dólar se va a mantener entre los $3.300 y $3.400 o si eventualmente retornará a $3.000 o incluso llegará a los $3.500”, explica el docente de la UPB.

Respecto a los efectos de esta situación en el bolsillo de los colombianos se da cuando quiere salir de vacaciones al exterior o pagar una deuda en la divisa.

“Con los productos de la canasta familiar, los consumidores no son ingenuos. Es decir, que si el precio del producto importado aumenta se decide por los nacionales, lo que es muy favorable para el crecimiento de la economía”, explicó.