El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) prepara la llegada del “Capitán América 4”, con el actor Anthony Mackie en el papel protagónico.

A poco más de un año de que salga a la luz esta nueva cinta de los superhéroes, “Captain America: New World Order”, finalmente comenzó sus filmaciones con ‘Sam Wilson’ como el ‘Cap’, ya las primeras imágenes de la cinta.

Esta será la primera película enfocada en las aventuras de uno de los mejores amigos de ‘Steve Rogers’, quien asumió la responsabilidad de tomar el lugar como el Capitán América y dejar a ‘Falcón’ a un lado.

Se recomienda: Lady Gaga llega a los 37 años en la cúspide de su carrera

Justamente sobre “Capitán América”, tras el final de “The Falcon and the Winter Soldier”, Sam Wilson, interpretado por Antony Mackie, más conocido como ‘Falcon’, heredó el manto de su antiguo compañero Steve Rogers Chris Evans, y desde el capítulo final de la serie se le conoce como el ‘Capitán América’ y no como ‘Falcon’.

Tras el final de esta serie, se conoció que Marvel Studios desarrollará una cuarta cinta sobre este mítico héroe, ahora enfocada en Sam Wilson.

En las primeras fotos se se puede apreciar a Anthony Mackie en su regreso al UCM como su popular personaje, aunque no está enfundado en su traje de superhéroe. La locación de la filmación se lleva a cabo en Atlanta, Georgia.