El detective de Knives Out, Benoit Blanc, fue confirmado como gay por el creador Rian Johnson antes del lanzamiento de “Glass Onion” en Netflix, y se burló de que conoceríamos a su persona especial en la secuela.

Si bien a los fanáticos se les presentó al hombre con el que aparentemente vive Benoit, Philip (interpretado por Hugh Grant), no hubo detalles sobre su relación; de hecho, ni siquiera se los vio juntos en la pantalla.

Grant ha aclarado las cosas, confirmando a Collider: “Es cierto, estoy casado con James Bond”, refiriéndose al papel anterior de Craig como el Agente 007.

Continuó: “es el momento más pequeño. Realmente no sé por qué querían hacerlo, pero de todos modos, pensé que Knives Out era brillante, y sí, pensé ¿por qué no? Me presento por unas horas...”.

Por su parte, Craig también se pronunció sobre la sexualidad de su personaje en una entrevista con NME. “Simplemente parecía lo correcto. Mira con quién vive, ¿quién no querría vivir con esa persona?”, dejó caer.