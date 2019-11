“Me llamo Gennet”, una película inspiradora para los corazones más sensibles

La película española cuenta una emotiva historia sobre una chica llamada Gennet Corcuera, quien en primera persona utilizando una voz en off, relata detalles hasta donde sus recuerdos lo permiten, de lo que ha sido su proceso de integración.

Con un profundo sentir, su testimonio logra sensibilizar sobre las duras situaciones sociales a las que deben enfrentarse personas que no tienen las mismas oportunidades. Sin duda este filme tocará sus más profundas fibras emocionales.

Genette Corcuera tiene 38 años. Es etíope. No ve, no oye, y no tiene olfato. Con tan sólo 2 años, tras quedarse Sordociega debido a una infección, es abandonada en un orfanato. Era 1984, y Etiopía, un lugar azotado por el hambre y la miseria. Podía haber sido el final, pero el destino salva a Gennet. Carmen Corcuera se cruza en su vida y decide adoptarla y traerla a España.

Empieza a estudiar en un colegio de educación especial de la ONCE, donde por primera vez convive con personas como ella, donde aprende a comunicarse a través de la lengua de signos y donde se le permite desarrollarse. Saca un 7.2 en Selectividad y llega a la Universidad, donde estudia Educación Especial, convirtiéndose en la primera persona Sordociega europea que consigue un título universitario. Actualmente trabaja como educadora especial en el único centro residencial especializado en sordoceguera que hay en España.

Con la Genette real protagonizando su propia historia, demuestra como todo es posible y la magia que puede hacer un corazón bondadoso por transformar e impactar enormemente la vida de una persona.

Por otro lado, cabe resaltar que ‘Me llamo Gennete’ es la primera película en Colombia en estrenarse comercialmente simultáneamente con elementos de accesibilidad (audio descripción, lengua de señas y subtítulos) para la población con discapacidad visual, auditiva o cognitiva.

“Vencí al silencio y a la oscuridad” es la enseñanza que plasma esta película que se estrenará en Colombia el próximo 21 de noviembre en todas las salas de cine del país.