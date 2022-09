$!Mickey Rourke llega a los 70 años, “El luchador” de Hollywood

Era de uno de los actores más prometedores de los años ochenta, pero su estela empezó a desvanecerse, hasta que la cinta The Wrestler trajo de vuelta a las grandes ligas a este actor que llega a las siete décadas de vida.

“No podía entender por qué nos mudamos o qué vio mi madre en aquel imbécil”, dijo a la revista GQ en 2012.

Le interesa: Video: 25 años sin Diana de Gales, la “Princesa del Pueblo”

“Vengo de una crianza muy vergonzosa, que fue muy violenta y muy abusiva física y mentalmente”, declaró recientemente al respecto en el programa Piers Morgan Uncensored.

“Cuando me fui de casa, como a los 14 ó 15 años, estaba feliz de que el dolor físico hubiera pasado, porque era horrible y eso duró cerca de 10 años, pero no me di cuenta de que me iba a fastidiar la cabeza, mi forma pensar y de tratar con la gente”.

Una vez en la cima, las nubes no tardaron en aparecer. Su temperamento era casi tan famoso como sus películas y tenía la reputación de ser una persona con la que resultaba complicado trabajar. Durante los noventa, volvió al boxeo y participó en películas que pasaron sin pena ni gloria.