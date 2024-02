$!‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ arrasó en los premios de animación Annie

La película ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, de Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson y Kemp Powers, lideró los premios de animación Annie el pasado sábado al alzarse con los siete galardones a los que aspiraba, incluyendo el de mejor película, mientras que el director español Pablo Berger ganó en la categoría de mejor película independiente con ‘Robot Dreams’.

No obstante, el triunfo de Berger lo acerca más a la estatuilla otorgada por la Academia de Hollywood por la que competirá con el filme dedicado al superhéroe de Marvel, ‘The Boy and the Heron’, de Hayao Miyazaki, o ‘Nimona’, de Troy Quane y Nick Bruno.

“Quiero compartir este premio con los otros nominados metafóricamente porque igual me lo llevaré a España”, bromeó Berger al recibir el segundo galardón más importante de la gala conocida como “los Óscar de la animación”.

“¡Gracias a la vibrante industria de la animación española, estaremos de vuelta!”, añadió el director y guionista de la historia que versa sobre la amistad entre un perro y un robot.

Por su parte, la cinta de Miyazaki, que sigue la historia de un niño que tras la muerte de su madre es llevado por una garza a un portal fantástico, obtuvo dos galardones de los siete a los que aspiraba: mejor diseño de personajes y mejor guión gráfico de largometraje.