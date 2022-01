Colombiana se convierte en cotizada modelo a los 71 años

La belleza no tiene edad es un dicho popular que realmente pocas veces se acepta. Pero la colombiana Gloria Lida Morales ha decidido demostrar al mundo lo contrario convirtiéndose en una cotizada modelo a sus 71 años de edad.

Todo comenzó tres años atrás, cuando ya retirada de su profesión como enfermera, su hijo decidió impulsar el sueño de infancia de su madre de convertirse en modelo, y se apuntó a una academia de modelaje. “Yo creía que ser modelo era no más caminar, pero hay muchas clases”, compartió con el programa Hoy día (Telemundo) la maniquí septuagenaria.

Después de cambiar de imagen y tomar clases de pasarela, fotografía y expresión corporal, la vallecaucana ha conquistado las pasarelas de Cali y Colombia, y triunfa como modelo de catálogo. “Quiero inspirar a la gente que no importa que edad tengas, si has tenido un sueño lucha por él que lo logras”.

Además de amar la moda como arte y apreciar que los diseñadores compartan con las modelos sus creaciones, dentro de su nueva profesión a Morales le apasiona desfilar. “He participado en diferentes pasarelas. La primera muy nerviosa, el corazón se me quería salir, pero fui cogiendo confianza y hoy en día me siento más tranquila para desempeñar. Me encanta la pasarela”.

En su longeva existencia además de fungir como enfermera profesional, ha sido madre, se ha dedicado a pintar, bailar tango, hacer labor social y ahora modelo. Esperamos que pronto pueda cumplir su próximo sueño que es subirse a la pasarela de Milán.