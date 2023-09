$!Laura Restrepo en Ulibro 2023: ‘Todos somos y siempre seremos migrantes”

Laura Restrepo escribió en 1999 su novela santandereana, “La novia oscura”, que se relaciona en un salto magistral del tiempo con “Hot Sur” de una forma sensible: tanto Sayonara como María Paz buscan un lugar donde asirse, donde estar, una forma de adaptarse a una cultura que les han vendido como un sueño, pero que es, realmente, una pesadilla.

Laura Restrepo habla en “Hot Sur” de la migración, de los colombianos que se van y al presentar su novela en esta gran edición de Ulibro 2023 habló también de quienes llegan a nuestro territorio y de lo que vivimos cada día en la piel de cada Sayonara, de cada María Paz. “Lo importante de la travesía no es el lugar a donde se llega, sino el camino. Hay que asumir que esta es una humanidad en el camino y ver cómo lo humanizamos”.

Dice que se siente halagada y sonríe, con sus ojos transparentes de emoción, pero asegura que no lo tenía pensado así: “Fue como la combinación de la vida en la cárcel, el problema policial y lo que la novela negra tiene también de crónica del destierro a tratar de arraigarse en tierra ajena lo que la hizo tener un montón de páginas que no tenía pensadas”.

Su historia es la de tres colombianas indocumentadas que van a parar allá. Su afán ya no es por entrar, dice Restrepo. Su afán es salir a tiempo antes “de que ese sueño se les caiga encima y las aplaste”.

¿Qué nos estamos perdiendo como países y, en general, como humanidad, al ver el fenómeno de la migración como un problema?

“El sedentarismo no es la clave de la humanidad, ya que siempre ha sido minoritario. La humanidad siempre ha estado en movimiento. Lo trágico es que se cierran las fronteras, permitiendo el paso de mercancías para el comercio internacional, pero no la fuerza de trabajo.

Creo que estamos viviendo un momento en el que la migración será predominante debido a la crisis climática, la inminencia de una guerra atómica, problemas económicos, desigualdades brutales y una sequía y falta de elementos totales. Vamos a estar viviendo en una situación militarmente complicada porque los países ricos han entendido que tienen que armarse, como está pasando en Europa y como declararon en una reunión de la OTAN en Madrid.

El migrante no es perverso, no es el excepcional que viene a desordenar. El migrante es el que representa la señal de los tiempos. Una cosa que siempre me ha parecido muy significativa es que la gran ética occidental tuvo como protagonistas a migrantes como Ulises, vistos como héroes capaces de sobrevivir una situación de guerra, echarse al camino con una mano adelante y otra atrás, cargando con sus hijos, enfermos y padres para ir a fundar en otro lugar. Entonces, empezar a ver la migración como una nueva forma auténtica y legítima de este planeta en contraposición a la visión de que los sedentarios son lo bueno y lo que viene a romper y dañar es el inmigrante.

Cada vez va a ser más grande el volumen de la migración y del destierro, hay que ponerle la cara y ver cómo lo solucionamos sin discriminar ni demonizar porque el migrante se convierte en una especie de factor de perturbación para los hombres como Trump.

Para no mencionar que tampoco lo ha hecho para nada mejor la separación de los padres con los hijos.

Ahora, la cantidad de colombianos atravesando el Tapón del Darién con los bebés, ¿cómo no tener una mirada compasiva si solamente están buscando un lugar donde la vida sea posible?