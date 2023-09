La ciudad de Bucaramanga se prepara para recibir el esperado evento cultural del año: el Mangle Fest, que se llevará a cabo este 8 de septiembre. Este festival, en su cuarta edición, promete una experiencia única que celebra y preserva las ricas tradiciones musicales afrocolombianas.

Le puede interesar: Esquinofrenia Teatro presenta ‘La Oscuridad de la Mancha’: una reinterpretación de la historia del Quijote

El Mangle Fest no solo es un festival de música, sino también una plataforma para la promoción de la cultura y la preservación de las músicas ancestrales de Colombia. El evento contará con una agenda académica y una emocionante programación de conciertos que atraerá a amantes de la música y la cultura tradicional.

La programación de este año incluye una serie de eventos que abordan temas relacionados con la música y la cultura afrocolombiana. El jueves 7 de septiembre, en la Sala Café Libro Instituto Municipal de Cultural y Turismo, se llevará a cabo el conversatorio “La Gaita como instrumento de comunidad y paz” de 4:00 pm a 6:00 pm. El viernes 8 de septiembre, el Teatro Santander albergará el conversatorio “Músicas ancestrales para la paz” de 9:00 am a 9:40 am, seguido de una inmersión bullerenguera con un taller de canto, percusión y baile de 9:30 am a 12:30 pm en el mismo lugar.

El plato fuerte de la programación será el gran concierto Mangle Fest 4, que se llevará a cabo en el Teatro Santander a las 7:30 pm del viernes 8 de septiembre. El concierto contará con la participación de destacados grupos como Gaiteros de Ovejas, PuntaCandela y La Perla, quienes harán vibrar a los asistentes con sus tambores, gaitas y letras que invitan a carnavalear y bailar toda la noche.