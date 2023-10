Un reloj de arena, como ninguna otra forma de cronometrar el tiempo, nos recuerda que el presente es para aprovecharlo al máximo, so pena de quedarnos ‘amargados’ entre el pasado y un futuro que aún es incierto.

Si quiere hacer algo, no lo deje para mañana. No piense que hay otra mejor ocasión para cumplir ese deseo, porque hoy es lo único real que está a su alcance; el mañana quién sabe si llegará.

No inicie actividades en cosas que no lo motiven, pues ello las hará más pesadas y con menos probabilidad de éxito. Procure trabajar en las cosas que realmente le llenan y le hacen sentir pleno. Recuerde que todo en la vida es cuestión de ritmo: unas veces se avanza y otras se retrocede.

Testimonio: “Soy un hombre de 34 años y le cuento que quienes me conocen dicen que ‘no he aprendido a ser serio’. La verdad es que siento que debo asumir ese ‘poder personal’ que otros tienen para poder enfrentar los momentos difíciles. Me gustaría que me explicara, en sus palabras, qué se debe hacer para madurar. Gracias”.