Tema espiritual del día: ¡A veces hay que darle un giro al rumbo de nuestra vida!

Testimonio: “Debo tomar una decisión, pero estoy indeciso. Soy inseguro y percibo que no estoy en el sitio correcto; además, creo que no es el momento oportuno de decidir. A veces me provoca largarme hasta la mismísima Patagonia para no tener que afrontar la incertidumbre en la que estoy. Muchas personas me dan consejos sobre lo que debo hacer, pero finalmente no asumo ninguna posición. ¿Qué me sugiere? Espero que me pueda ayudar. Mil gracias”.