Marilyn Monroe cumplió 53 años de muerta

Ella fue, es y será la chica ideal para millones de hombres en el mundo, símbolo de sexo y sus perversiones, pero también de amor.

A glamorous Marilyn Monroe in a red dress.

Compartir

“Mujer que no tiene suerte con los hombres, no sabe la suerte que tiene”, reza una de sus frases, la que resume la vida de la diva perfecta, la mayor; la mujer de todos, a quien nadie logró conquistar en su totalidad.

Marilyn Monroe es la chica ideal para millones de hombres en el mundo, símbolo de sexo y sus perversiones, pero también de amor y sus dolores. La que nada tuvo, todo lo ganó y así mismo lo perdió.

Ayer se cumplieron 53 años de la muerte de Marilyn Monroe, quien fue encontrada sin vida en su apartamento. “A las 3 de la madrugada, la señora Murray, su ama de llaves, la encontró en la cama en una postura extraña, con el teléfono fuertemente aferrado en una de sus manos y las luces encendidas”, así lo publica biografiasyvidas.com

La versión oficial relata que se trató de un suicidio, pues a su lado se encontraba un frasco vacío de Nembutal, por lo que se dijo que fue una sobredosis de barbitúricos. Aunque después se especuló sobre un posible asesinato por parte de los Kennedy, teoría que jamás se confirmó.

Monroe nació en medio de una pobreza arrebatadora, pasó los primeros años de vida, como lo hacía la mujer promedio de esa época, entre trastos y bajo el nombre, el real, de Norma Jeane Mortenson, que la dejaron desvalida entre una madre con desequilibrio emocional que no pudo hacerse cargo de ella, un padre ausente y una serie de familias sustitutas, además del fantasma del abuso sexual: una vida que la llevó a tomar la mano de un hombre, el primero. Monroe como muchas mujeres de ese tiempo, y en todo el mundo, se casó por primera vez a los 16 años para evitar ser llevada a un orfanato.

En una entrevista realizada a su madre, Gladis Phillips, ella le confesó al afamado escritor Donald Spoto para su libro Marilyn Monroe The biography, de 1993, que su hija era “una chica realmente bonita y encantadora, pero resultaba un poco patética, porque siempre estaba avergonzándose de su pasado”.

Marilyn siempre parecía feliz, lo más seguro es que no lo era, ni para lo mínimo. Alcanzó el estrellato gracias a una incipiente carrera en el modelaje, pero fue sin duda el cuerpo de diosa y la actitud insolente la que la hizo de muchos admiradores, y también muchos enemigos.

Inició en el cine con cintas de bajo presupuesto, pero gracias a su sensualidad y a un cambio de color de cabello, pues es sabido que no era rubia, sino castaña, logró la fama. De 1946 a 1953 tuvo roles en películas que la llevaron a consagrarse con su aparición en ‘Los caballeros las prefieren rubias’. Entre sus papeles más famosos destacan los de ‘The Seven Year Itch, Some Like it Hot’, actuación que le valió el Globo de Oro a la Mejor Actriz en un rol de comedia, también en ‘Let’s Make Love, The Misfits o Something’s Got to Give’.

Durante su tiempo de vida, muy corto, pues murió a los 36 años, Monroe sufrió de amores. “Sola. Estoy sola. Siempre estoy sola. Sea como sea”, dicen algunas de sus memorias que han sido encontradas en los últimos años.