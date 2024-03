Alina Lozano no estará en la tercera temporada de Pedro el Escamoso

Se cree que la nueva versión de la telenovela se centrará en la vida del hijo de Pedro, un personaje que aún se desconoce quién lo va a interpretar.

El regreso a las pantallas de Pedro Coral, el recordado protagonista de ‘Pedro el Escamoso’, quien fue muy popular gracias al actor Miguel Varoni, ha generado expectativa en los seguidores de la telenovela que esperarían a buena parte del elenco original, entre ellos, Alina Lozano.

La que sería la tercera versión, llamó la atención luego de que Alina confirmara que no estará en el proyecto. Es de recordar que ‘Pedro el Escamoso’ fue trasmitido en el canal Caracol, entre los años 2001 y 2003. Y ese tiempo fue suficiente para cogerle cariño a los personajes y transformarlos en inolvidables, como el de doña Nidia Estela Pataquiva, viuda de Pacheco.

Y respecto con Alina Lozano se confirmó que no participará en la telenovela. Ella misma despejó las dudas a sus seguidores. “Esto que les voy a compartir es muy importante y sé que es una noticia que de pronto los puede poner muy tristes a algunos de ustedes. No voy a estar en la tercera parte o en la versión que van a hacer 20 años después de ‘Pedro, El Escamoso’“, declaró la actriz, de 54 años.

La noticia la hizo oficial por medio de un video que publicó en las redes sociales. También, admitió que es una decisión que le entristece, pero que era necesario aclarar al público que creía que no podía volver a interpretar el papel de Nidia Pacheco.

¿Por qué Alina Lozano no estará en la tercera parte de ‘Pedro el Escamoso’?

Después de que la misma actriz confirmara la mala noticia, los seguidores de la telenovela que popularizó el baile del “pirulino”, también, reveló la razón principal por la cual no estará en el nuevo proyecto de Caracol. Pese a ello, Lozano dejó en claro que se encuentra agradecida con el Canal Caracol, en el que hizo gran parte de su carrera como actriz.

Aseguró que el personaje de Nidia Pacheco estará por siempre en su corazón. Es de anotar que la actriz no descartó que el personaje no fuese a aparecer en la tercera versión de ‘Pedro el Escamoso’.

“Los personajes no me pertenecen, los interpreto con mucho cariño, con el mayor profesionalismo del mundo, pero no me pertenecen, le pertenecen a la productora y ellos pueden llamar a otra actriz”, explicó Lozano.

Además, consideró desafortunado que no se haya llegado a nada en la negociación, pero que reconoce que “ha construido algo importante” con su carrera, por lo que también añadió que “hay un momento en el que uno tiene que hacerse a un lado”.