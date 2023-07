$!“Amor Imposible”: la nueva canción de Luis Mateus junto a David Rendón

Oriundo de San Vicente de Chucurí, Luis Mateus creció en el corregimiento de El Centro, en Barrancabermeja, donde se formó musicalmente cantando rancheras, talento que lo llevó a ganar concursos musicales. “Yo era un niño cuando cantaba rancheras y mis profesores me dijeron que la voz mía era para vallenato”, cuenta el cantante.

“Los Comemanguitos” fue la agrupación musical que lo acercó al género vallenato y en la que Iván Calderón, descubrió su voz llevándolo a Discos Fuentes, la casa disquera donde grabó el primer LP en 1997. “Grabamos junto al compadre David Rendón, mi acordeonero, y es un orgullo grande compartir durante tantos años. Somos la unión más sólida del vallenato, yo cuento con David el 100 %, él es el productor y el arreglista”, comenta el artista santandereano.

Le interesa: Diana Burco y Los Cumbia Stars cantan “Usted Ya Perdió”

Temas como “Adiós amor” y “Muero por verla”, lo dieron a conocer a nivel nacional e internacional. “Ha sido una experiencia muy bonita, recorriendo Colombia, dejando el nombre de nuestro vallenato a nivel internacional bien representado, tratando de salir adelante, cada día preocupándome por hacer algo nuevo y por tener mucha actualidad.

En entrevista con Vanguardia, Luis Mateus se refiere a la forma como vienen incursionando las nuevas generaciones en la industria musical, específicamente en el género vallenato. “Los talentos nuevos son buenos, tienen buena escena pero veo que algunos están más preocupados por sus seguidores en Instagram, en lugar de preocuparse por hacer su propia marca y sus propios éxitos”, asegura Mateus.

En mayo de 2019, recibió un reconocimiento en la ciudad de New Jersey por parte de dirigentes locales gracias al aporte realizado en términos musicales a la población latina en Estados Unidos. Además de su música, Luis Mateus dio detalles de la relación que tiene con su esposa, “tenemos 20 años de casados con Mari, nos la llevamos superbien, sabemos manejar la carrera y la vida. He seguido el camino de Dios para poder tener una linda familia y decidí pensar en el futuro, estar con los míos me hace sentir bien”, dice el cantante de 45 años.