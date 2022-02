"Lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en una fuente de inmenso dolor y sufrimiento", ha explicado Enrique Bunbury en un mensaje en su newsletter de febrero, que ha difundido este lunes por sus redes sociales.

El cantante ha relatado que desde hace años arrastra un "malestar" que le ha "costado mucho localizar y comprender". En concreto, cree que desde la gira 'Mutaciones' entre 2015 y 2016, comenzó con sus problemas de salud, que empeoraron en el tour 'Expectactivas', entre 2017 y 2019.

Lea también: Dayana Jaimes se pronunció sobre condena al conductor de Martín Elías

Tras el parón de las giras internacionales en 2020 y 2021, creyó que su "mal" se había "diluido" y confío en sus ganas de "reencontrarse" con el público encima de los escenarios, pero su actual gira en México ha corroborado "todo lo contrario".

"Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan mis viajes y shows, un compendio de síntomas y dolor me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo", ha detallado Bunbury.

Por todo esto, ha decidido, de manera "muy meditada y consciente", "abandonar" su actividad interpretativa en los conciertos y tour. Los conciertos que tiene programados hasta septiembre de 2022 en Estados Unidos y España "serán los últimos" que el cantante realice.

"A partir de ahora se abre ante mí un sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintas y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos", ha incidido, para defender este "cambio importante" en su vida.

Bunbury ha agradecido y mostrado su "respeto" a "todos" los que le han acompañado, a su público por el "cariño y amor" recibido en los más de 1.500 conciertos que ha ofrecido en su vida en España, Europa, América Latina, Estados Unidos y Japón.

"En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y de 250.000, y en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!", ha apostillado.

Lea también: La Ramona hará parte del concierto de Miley Cyrus en Colombia

Por último, ha manifestado que espera que "lo que pueda ofrecer a partir de ahora" siga "interesando mínimamente", y ha dado las gracias a su banda, los Santos Inocentes, y a su equipo. "Ha sido un gran viaje", ha concluido.