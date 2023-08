Carmen Villalobos, actriz conocida tanto nacional como internacionalmente por sus destacados roles en producciones como Sin senos sí hay paraíso y la nueva versión de Hasta que la plata no separe. Recientemente, participó como presentadora en el reality gastronómico Top Chef VIP, de Telemundo, mostrando su carisma junto a los participantes de la cocina.

La vida saludable vuelve a ser retomada por la actriz, luego de recibir cientos de comentarios sobre el aumento en su peso. De hecho, se llegó a especular sobre un posible embarazo. Sin embargo, recientemente, la colombiana se sinceró sobre el hecho de retomar sus extensas y duras rutinas de ejercicio en el gimnasio.

“Las cosas más difíciles es retomar el ejercicio, llevo mucho tiempo sin entrenar, comiendo delicioso, subiendo esas libritas de más, qué felicidad. Ustedes saben lo que a mí me cuesta subir de peso. A mí me encanta verme rellenita, me fascina”, dijo inicialmente la actriz.

Finalmente, la conductora de Top Chef VIP aprovechó para enviarle una reflexión a sus millones de seguidores: “Hay que ser felices mi gente bonita, no perfectos. Recuérdenlo siempre”.

Una prueba de ellos fueron algunos videos compartidos por Carmen Villalobos en sus historias instantáneas, donde aparecía en el gimnasio: “Ya llegó la hora de ponerse juiciosa nuevamente, retomar, así sea agosto. Así que hoy empezamos a darle de nuevo al ejercicio, con toda la pereza del mundo y con toda la motivación. A darle con todo”.