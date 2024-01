Chayanne se unió a los mensajes de condolencias por la muerte de Julio Sánchez Vanegas

"Con gran pesar recibo la noticia de la partida de Julio Sánchez Vanegas, un grande de los medios de comunicación en Colombia. Siempre estaré agradecido del apoyo incondicional que me brindó en su programa musical, aún cuando nadie me conocía, eso no lo olvidaré jamás. Descansa en paz Julio. Mis sentidas condolencias a toda su familia", escribió el artista a través de su cuenta de X.

Figuras destacadas a nivel nacional también expresaron sus condolencias por escrito a los familiares, en particular a su hijo, el periodista, locutor y director de W Radio, Julio Sánchez Cristo.

