El polémico enfrentamiento entre Javier Milei y la cantante argentina Lali Espósito

El presidente de Argentina, Javier Milei, encontró esta semana en la exitosa cantante y actriz argentina Lali Espósito un blanco para sus críticas al supuesto derroche de dinero público.

La polémica comenzó cuando el libertario se hizo eco en sus redes sociales de una publicación que criticaba el costo del festival musical Cosquín Rock, que se llevó a cabo el pasado fin de semana cerca de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina) y en el que ofreció un recital Espósito.

El miércoles durante una entrevista televisiva, el presidente volvió a dudar de la financiación del Cosquín Rock y afirmó que el Gobierno provincial de Córdoba “le da 1.000 millones de pesos (1,1 millón de dólares) en subsidios”.

“Todos los artistas que estuvieron ahí, como Lali Despósito (sic), cobraron del Estado (...) Ella cobró de varios Gobiernos”, ironizó Milei, alterando el nombre de la protagonista de la popular telenovela ‘Casi ángeles’.

Espósito, de 32 años, se había posicionado claramente en contra el libertario tras su victoria en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado agosto, calificando el éxito del entonces candidato como un hecho “peligroso” y “triste”.

En nuevas declaraciones, el mandatario del país suramericano elevó el tono contra la cantante y la acusó de ser “un parásito que vivió chupando de la teta del Estado”, de ser “un mecanismo de propaganda” y de hacer ‘playback’ en sus espectáculos.

Las declaraciones de Milei fueron muy criticadas por distintas voces de los ámbitos político, mediático y cultural; entre ellas la de la conocida cantante María Becerra, que consideró que los dichos de Milei “nos hacen acordar a un capítulo de la historia oscura de nuestro país”.

Lo cierto es que la propia Espósito no se pronunció acerca de la polémica hasta el jueves por la noche, cuando publicó un largo mensaje en sus redes sociales aclarando que participó en espectáculos municipales “con todos los Gobiernos”.

“La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción. Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino”, dijo en X la cantante.

Espósito concluyó su mensaje invitando a Milei, reconocido melómano, a asistir a alguno de sus conciertos y le reprochó su “discurso injusto y violento”.

Este viernes, Milei continuó cargando contra la industria cultural argentina, sin mencionar específicamente a Lali Espósito.

“Acá el problema no es una actriz. Es una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos”, especificó el presidente en un mensaje publicado en X.

En la misma línea se pronunció el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa de este viernes, muy critico con los gastos que los gobiernos hacen de los impuestos de los ciudadanos.