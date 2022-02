Faltan pocos meses para que nazca Índigo, el bebé de Camilo y Evaluna Montaner, y desde ya los famosos han compartido cientos de publicaciones en redes sobre lo feliz que son por su nueva faceta. (“Índigo me causa mucho placer”: Camilo sobre el nombre de su bebé)

Pese a su felicidad, no todo sería color de rosa en la vida de los artistas, pues hace poco la misma Evaluna confesó que Camilo sufre un trastorno neurológico llamado narcolepsia, el cual no tiene cura, por lo que reveló algunas cosas que el colombiano no puede hacer debido a su enfermedad.

Según algunos expertos, esta afección “causa ataques repentinos de sueño o somnolencia extrema, quienes la padecen tienen dificultades para mantenerse despiertos por largos periodos de tiempo sin importar las circunstancias. Es un trastorno que impide regular los ciclos del sueño”.

Debido a esto, Camilo no puede conducir en la noche y debe organizar sus actividades diarias, especialmente en el día, pues en la noche correría peligro porque se podría dormir con facilidad. Tampoco puede pasar noches en vela, ni siquiera en ocasiones especiales como su cumpleaños.

La venezolana finalmente contó que “Camilo está acostumbrado a dormir muy temprano y muy rápido, razón por la cual tampoco asiste a reuniones de amigos ni disfruta de la vida nocturna”.

Con la llegada del bebé, este trastorno se convertiría en un reto para Camilo, que espera poder superarlo con el apoyo de su esposa.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado el sexo del bebé, pero sus seguidores apuntan a que sería un niño.