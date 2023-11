Según una fuente anónima que le contó al portal de noticias Us Sun, la famosa modelo y sociality Kourtney Kardashian, estableció un plan de cuidados para su bebé, por lo que no cualquiera podrá ir a visitarlo.

Kourtney Kardashian dio a luz a su cuarto hijo, el primero junto a su marido Travis Barker. La información fue dada por la revista People, que contó detalles de este acontecimiento que tenía a los fanáticos a la expectativa.

El pequeño se llamaría Rocky Thirteen, así lo ha confesado el artista en una entrevista de pódcast para One Life Once Chance With Toby Morse.

Siga leyendo: Karol G volvió a sorprender a sus fans con su nuevo look