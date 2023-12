$!Expareja de Sofía Vergara, Joe Manganiello aparece con su nueva pareja

Recientemente, el actor Joe Manganiello ha sido fotografiado en un evento público acompañado de Caitlin O’Connor. Este acontecimiento, que tuvo lugar en la Gala de Children of Armenia Fund (COAF) en Cipriani, Nueva York, marcó la primera vez que la pareja se mostró junta en un evento de alfombra roja.

Este hecho ha captado la atención de medios y seguidores, especialmente tras la noticia de la separación de Manganiello de la también actriz Sofía Vergara en julio.

El evento de COAF, conocido por su enfoque en mejorar la vida de los jóvenes armenios a través de la educación y otros programas, se llevó a cabo la noche del pasado sábado. Manganiello, conocido por su papel en la serie ‘True Blood’, asistió al evento vestido elegantemente con un traje negro, camisa gris y corbata oscura.

A su lado, Caitlin O’Connor, conocida por su trabajo en diversos proyectos cinematográficos y televisivos, lució un vestido verde esmeralda con detalles distintivos, complementado con accesorios elegantes y tacones de cadena negros y metálicos.

La relación entre Manganiello y O’Connor se ha ido desarrollando desde su primer encuentro, que se remonta a una fiesta después del estreno de la serie ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’ de HBO.