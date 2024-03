$!¿Filtran video íntimo de Aida Victoria?

En las últimas horas se dio a conocer un video íntimo de dos mujeres en el que aparecería la creadora de contenido Aida Victoria. Y es que ha sido tanto el escándalo, que a la barranquillera le tocó pronunciarse al respecto.

Aida Victoria aclaró en redes sociales que no es ella quien aparece en el video y que decidió abordar el tema debido a que su familia creyó que sí lo era. “Recibí un mensaje de mi tía, indignada, diciéndome que ese video está circulando por todos los grupos de WhatsApp de Barranquilla”, dijo.

“Como no soy yo, decidí mantenerme en silencio y permitir que continuara el alboroto. Mañana aclararé que no soy yo. Pero mi familia estaba preocupada porque pensaban que sí era yo”.

“No tengo tabú con estas cosas y eso no me afecta, pero mi familia estaba realmente afectada. A mí me gustan las mujeres, así que no sería extraño que yo hubiera participado en algo así. Sin embargo, el punto es que simplemente no soy yo”, enfatizó.