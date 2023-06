Por su parte, ni los famosos, ni sus representantes han comentado al respecto, pero no ha pasado desapercibido que el piloto le dio me gusta a la foto de Shakira en el Gran Premio de España.

Una ‘indirecta’ previa

Días antes de ser visto con la colombiana, Hamilton había lanzado una ‘indirecta’ a su posible cercanía con ella. Durante las actividades de la Fórmula 1 con los fans, Hamilton hizo un comentario asegurando que quería tener una novia latina.

“I need to find myself a latina”, (necesito encontrarme una latina) dijo el británico ante el público.

Aun sin confirmarse algún tipo de relación entre ambos, lo que sí queda claro que las dos figuras del deporte y la música son cada vez más cercanas y no pretenden ocultarlo. También se les había visto en un paseo en yate en Miami, al que además estaban invitados los dos hijos que la cantante tuvo con el exfutbolista Gerard Piqué, de quien se separó hace un año.