"Hombre no es gente": la furia en redes tras la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole

Con Peso Pluma causando revuelo después de elogiar a su ex, Nicki Nicole, muchos están sorprendidos de que alguien "como él" pueda engañar a una mujer tan atractiva como la argentina. Esto revela que la confianza para engañar es algo que los hombres, ya sean feos o guapos, altos o bajitos, parecen tener en gran medida, y cualquier persona puede hacerlo sin importar su apariencia física.

Horas después de que el video se viralizó, Nicki eliminó las fotos que tenía con Peso Pluma y encendió las redes sociales, donde los fanáticos pedían una explicación sobre lo sucedido, pero también fue una confirmación de su posible ruptura. No obstante, la argentina no tardó en confirmar a través de una historia de su cuenta de Instagram.

Lea también: El regaño que se llevó Cristina Hurtado por error al aire en La Casa de los Famosos

“Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió la cantante.

Nicki Nicole fue contundente en que no estará en una relación que no se le respete y con mucho dolor aseguró que se enteró al igual que todos, por medio del video que circuló en redes y agradeció el amor y apoyo que le brindan sus seguidores.

En medio del rosario de insultos y la lluvia de comentarios desagradables dirigidos al cantante, que parecen más una tormenta tropical latinoamericana después de un día caluroso, Peso Pluma está siendo criticado por haber engañado a una mujer tan hermosa siendo él "feo".