Toto Vega era el amigo de todos. Para todas las personas él tenía, no una, si no mil palabras. Le encantaba conversar, contar historias, reírse de las mil y una cosas que le pasaron en sus 53 años de vida en los que siempre fue sembrando amor, amor por la cultura, el medio ambiente, la familia, los amigos y hasta los periodistas.

El actor y gestor cultural santandereano murió de un infarto al cierre del Festiver.

“En Vélez solo hubo un señor que no me quería, era un policía. En una obra que hice en el pueblo le pedí el favor que hiciera de Jesús, y después de que terminó todo, yo me enredé cuadrando cosas y se nos olvidó bajarlo de la cruz y unos ‘chinos’ comenzaron a tirarle papeles y cosas al policía aprovechando que estaba allá indefenso. De repente comenzaron a llamarme por el altavoz del pueblo que debía ir a bajar al policía jajajaja... Por eso yo creo que él es único que no me quiere en Vélez”, me contó Toto justo el pasado sábado durante las cerca de dos horas que compartimos en el restaurante donde nos hospedaron a los periodistas e invitados del Festival de Cine Verde de Barichara.

Hoy, escribo este texto con profundo dolor, nunca imaginé que ese par de horas eran prácticamente las últimas en las que le escucharía sus historias, en las que nos reiríamos a carcajadas y en las que me habló de paz y una política esperanzadora, porque también me contó que estaba muy contento de que la nueva ministra de Cultura, Patricia Ariza, fuera su amiga, y aseguró que vendrían años muy lindos y de mucho apoyo para los actores y sector cultural del país.