El compromiso y entusiasmo de Karol G hacia el equipo femenino no se limitó al escenario. Tras el regreso de las jugadoras a Colombia, la artista les envió arreglos florales individuales, cada uno acompañado de una tarjeta especial. En estas palabras, Karol G expresó su profunda admiración por las talentosas mujeres que continúan inspirando a todo el país. “Qué lindo es saber que, entre millones de personas que existen, tenemos la capacidad de poner a vibrar corazones, de traer felicidad e ilusión a tantas personas”, decía la tarjeta. “Me siento muy orgullosa de saber que mi país sigue demostrando que está lleno de mujeres inmensamente talentosas, fuertes, trabajadoras y comprometidas con sus sueños y talentos. Son enormes, gigantes y Colombia entera se siente orgullosa de tenerlas. En especial yo”.

El 27 de agosto de 2023, la noticia de la eliminación del tatuaje de Anuel por parte de Karol G salió a la luz. La información se difundió a través de un video que la cantante compartió en su cuenta de TikTok, donde se la ve interpretando su canción “Oki Doki”. Durante el video, los observadores notaron que el tatuaje que antes adornaba su mano izquierda ya no estaba presente, dejando un espacio limpio en su lugar. Los fans especularon sobre el método que la artista pudo haber utilizado para eliminar el tatuaje, sugiriendo opciones como el láser o el maquillaje.

Este no es el primer tatuaje que Karol G ha eliminado relacionado con su ex pareja Anuel. En 2020, la artista había inmortalizado la frase “Property of Anuel”, que traducido significa “Propiedad de Anuel”, en su brazo derecho. Sin embargo, tras la ruptura, Karol G optó por reemplazarlo con una delicada representación de una flor y una abeja, simbolizando una nueva etapa en su vida.

Por su parte, Anuel también tomó la decisión de eliminar un tatuaje que había plasmado en su espalda, el cual representaba el rostro de Karol G. En febrero de 2022, el reggaetonero compartió un impactante video en sus redes sociales, donde se sometió a un doloroso proceso para borrar el tatuaje. En el video, también se incluye la presencia de su actual pareja, la cantante dominicana Yailín, quien lo apoyó durante el procedimiento.

La eliminación de estos tatuajes se convierte en un símbolo de la evolución personal y emocional de ambos artistas, marcando el final de una etapa y el inicio de nuevos horizontes en sus respectivas vidas.