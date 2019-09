“Me revisó y tenía morados, me miró la ‘vaina’ de la anemia y yo tenía los glóbulos blancos en la ‘miércoles’... y me dijo: ‘esta vaina está tenaz, necesito hospitalizarte ya y que te hagan una transfusión’”, indicó.

“Yo subía unas escaleras (y) me ‘mamaba’. Yo era fumador, entonces, también me fumaba un cigarrillo y me sabía a ‘miér-coles’, cosa que para mí era rara. Yo me la pasaba muy cansado, cansado...”, comentó.

“Uno siempre dice: ‘¿por qué a mí?, ¿por qué a mí?’. Aprendí que sí, me tocó a mí, listo, ¡hágale! No es que me haya resignado, sino que llega un momento en el que uno dice ‘es una bendición’, o sea, si me pasó a mí es que yo tengo que aprender algo de esto, así me vaya o así me quede”, detalló.

Los cambios físicos, los distintos tratamientos, el dolor y los problemas derivados del trasplante se hicieron presentes. En medio de todas las dificultades, la fortaleza mental, el cariño de amigos y familia fue lo que le permitió avanzar en el proceso.

“El cuerpo lo empieza a sentir, la mente... Uno tiene que ser muy fuerte de aquí (la mente). O le ‘mama uno gallo’ a todo lo que está pasando o uno se hunde en esa vaina y ahí si no lo saca nadie”, confesó.

La hospitalización le ayudó a cambiar su perspectiva de la vida y le enseñó a valorar las cosas más simples, además de bajar su nivel de estrés.

“La vida no es una competencia de ver quién trabaja más... Me dí cuenta, y ahora lo sé y priorizo las vainas, de que yo tengo que vivir tranquilo. ¿Y tranquilo qué es? Estar fresco, ‘hermano’...”, declaró.

Finalmente, Rodríguez destacó la importancia del acompañamiento de su familia, en especial de su esposa, y hasta le ‘agradeció’ a la leucemia.

“La actitud positiva es lo que a uno le ayuda en esto, el apoyo y el amor, que no es que a uno le estén diciendo a cada rato ‘te amo’ (...) No tengo la forma de decirle gracias (a mi esposa) por todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Y a la leucemia le tengo un cariño porque, de verdad, sin esto no hubiera podido aprender muchas vainas”, concluyó.