$!La dura historia de Jake Lloyd: De ‘Anakin Skywalker’ a una lucha personal por su salud mental

“La gente dice que renunció por ‘Star Wars’. Bueno, eso no es cierto. No tuvo nada que ver con ‘Star Wars’. Tenía más que ver con nuestra familia. Y estábamos pasando por un divorcio. Las cosas estaban inestables y un poco difíciles. Y Jake ya no parecía divertirse mucho haciendo la audición. A Jake le encantaba filmar ‘Star Wars’. Se divirtió mucho. Me encantaría que se recuperara lo suficiente como para poder hacer algo, y estoy seguro de que a él tal vez le gustaría hacer eso. No podría en este momento, pero nunca se sabe cuánto va a mejorar. Así que ya veremos”, aseguró Lisa Lloyd.

“Le habría pasado lo mismo en otras circunstancias. Creo que es algo genético y su psiquiatra coincide en que Jake iba a ser esquizofrénico igualmente, por la familia de su padre”, destacó la mujer tras agregar que es un gran fan y se ha mantenido al tanto de los nuevos proyectos que han surgido, como la serie ‘Ahsoka’.

Mientras el mundo sigue admirando las hazañas épicas de la galaxia de ‘Star Wars’, la historia de Jake Lloyd sirve como una llamada de atención sobre los impactos duraderos y a menudo invisibles de la fama y la presión pública en la vida de aquellos que la experimentan, especialmente a una edad tan vulnerable.

