La famosa presentadora Martha Stewart reveló la razón por la que no usa ropa interior tradicional

En entrevista Martha Stewart, la reconocida figura de estilo de vida, ha revelado que tiene una preferencia personal bastante inusual, pues hace algunos años decidió dejar de usar la ropa interior tradicional, y la reemplazó por trajes de baño.

Durante su participación en el 25° almuerzo “Old Bags” en The Breakers, Palm Beach, Florida, Stewart compartió que opta por los bañadores como ropa interior, pues ama la idea de estar y sentirse siempre lista para nadar si se presenta la oportunidad. “Los trajes de baño son mi ropa interior”, afirmó decididamente, descartando el uso de prendas ajustadas.

De hecho Stewart citó a Skims, la marca creada por Kim Kardashian que dio mucho de qué hablar tras salvar la vida de una chica de Kansas durante un tiroteo.

“Me gustan los bañadores. Me gusta llevar bañadores debajo de la ropa por si quiero ir a nadar (...) No llevo nada de esas cosas estructuradas. Nada de encajes ajustados, nada de Skims para Martha. Pero me encantan los Skims. Creo que son muy útiles, pero no me los pongo. Sólo llevo bañadores debajo de la ropa”, confesó la celebridad de 82 años.