La mejor relación sexual de Pamela Anderson fue con un hombre de 80 años

Aunque algunos podrían pensar que su existencia se limitó a la fama y los lujos, la realidad es que tuvo que enfrentar una variedad de situaciones en su vida, algunas favorables y otras no tan afortunadas.

Su reconocimiento no se limita solo a su carrera como actriz, sino también a las múltiples portadas que protagonizó para la revista 'Playboy', así como al video erótico que se filtró, el cual marcó un cambio significativo en su vida y la catapultó a la fama a nivel internacional.

Quién no recuerda la icónica escena en la que esta voluptuosa rubia corría por la playa luciendo un ajustado bikini rojo durante su participación en la popular serie de los años 90, 'Guardianes de la bahía', donde captaba la atención con cada aparición.

La mujer de 56 años afirmó que la experiencia sexual más memorable de su vida ocurrió con un hombre de 80 años cuando ella estaba en sus veinte. Este encuentro tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, y según ella, “fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Me cambió y nunca lo he olvidado”, expresó la actriz.

En el relato, destacó que esa noche fue la mejor, ya que aquel hombre la dejó "sin aliento" y le hizo experimentar "sensaciones que nunca antes había sentido".