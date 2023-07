Luego de años de relación, el exfutbolista Gerard Piqué y la cantante colombiana, Shakira, le pusieron fin al amor que duró más de una década. La pareja llegó a una serie de acuerdos y sus hijos Sasha y Milan Piqué se quedaron con la colombiana, mientras que podrán pasar tiempo con el exdefensor central en vacaciones, periodo que fue notificado a todas las partes involucradas. Debido a eso, la colombiana se mudó a Miami, Estados Unidos, después de una mudanza turbulenta.

Le interesa: ¿La reconocida actriz Alina Lozano y Jim Velásquez adoptarán un hijo?

Pese a que se separaron, los movimientos de Shakira y Piqué, quien ya tiene una nueva pareja, se trata de Clara Chía, una trabajadora de la empresa del exfutbolista, están en el radar de sus seguidores. Ahí se conocieron y fluyó el amor que se tienen hasta el día de hoy, pues permanecen juntos. En su momento, la barranquillera aseguró que la ruptura se dio por mutuo acuerdo, las versiones de la prensa de España apuntaron a que todo sería por culpa de la infidelidad de Gerard Piqué.

Esas especulaciones han tomado mucha fuerza por varios meses, pero las dudas han vuelto a surgir y se debe a que el portal El Nacional de Cataluña compartió una situación hasta ahora inédita de la expareja. Esto tiene que ver con el acuerdo al que llegaron Shakira y Piqué luego de su separación y que estaría en boca de todos los medios de España. Las situaciones siguen avanzando, pero lo cierto es que ninguno de los dos, a la fecha, se ha referido a eso.

¿A qué acuerdo habrían llegado?

José Antonio Avilés, excolaborador de la cadena Telecinco, afirmó que Shakira y Piqué “tenían una relación abierta”, citó el medio español. Aunque no hay muchos detalles del supuesto pacto entre las dos personas, el comunicador explicó que un familiar del deportista se lo habría confirmado. “Hace tres años, la palabra crisis tomó más peso y sucede un hecho que es el momento clave. Sucede algo que marca un antes y un después. Por parte de (Shakira y Gerard)se toma la decisión de tener una relación abierta”, recogió el portal mencionado.

Avilés mencionó que ambos tenían la libertad de salir con otras personas, por lo que no sería del todo cierto lo de la aparente infidelidad. “Existe un acuerdo donde ‘tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiera, pero de cara a los medios seguimos siendo pareja’ [...]. Alguien muy muy cercano a Gerard me ha asegurado que no ha habido ninguna infidelidad de su parte”, agregó el periodista. Es decir que, después de la ruptura entre la barranquillera y el catalán, la periodista Pilar Vidal mencionó algo que se parece a estas versiones. “Piqué no quiere que se especule con que el motivo de la ruptura haya sido las infidelidades. Le ha sorprendido el comunicado, porque quien toma la iniciativa es ella [Shakira]”, citó también El Nacional.