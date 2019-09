Lina Tejeiro presentó a su nuevo novio y le respondió a Andy Rivera por su canción

Se trata del agente deportivo venezolano Norman Capuozzo, de 35 años de edad, representante de jugadores colombianos de la talla de Matheus Uribe, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Éder Álvarez Balanta.

“Mi pasado fue presente. Y mi futuro será presente. El momento presente es la única realidad que puedo experimentar. Mientras viva en el presente seré feliz para siempre, porque la eternidad se halla concentrada en él”, escribió la enamorada Lina junto a la fotografía de ella mirando fijamente a su nuevo amor.

Los seguidores se mostraron contentos de la noticia. “¡Qué bonito verte feliz!”, “¡Qué viva el amor!”, “Me encanta verte así”, fueron algunos de los comentarios que amigos, seguidores y colegas le dejaron a la actriz.

Sin embargo, no todos estuvieron tan alegres por la noticia. El cantante Andy Rivera, hijo del también cantante Jhonny Rivera y expareja de Lina, publicó un video en sus redes sociales en el que cantaba una nostálgica versión de ‘Cómo te hago entender’.

Aunque varios, entre ellos su padre, resaltaron su interpretación, una buena cantidad de comentarios lo consideraron como indirecta a Tejeiro y una muestra de que no ha podido superar su ‘tusa’.

