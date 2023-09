Manuscritos de canciones de Freddie Mercury serán subastados por cifras millonarias

Mucha de la ropa que convirtió a Freddie en un destacado personaje sobre el escenario también serán puestas en venta, como sus emblemáticas zapatillas Adidas que usó durante gran parte de su última gira mundial, las que rondarán los USD 6000 dólares; la corona y la capa con la que cerraba sus conciertos llegará a un estimado de USD 100 mil dólares; el traje de lentejuelas que portó en sus shows durante la época de los 70′s alcanza los 75 mil dólares.

Pero sin lugar a dudas, la joya de la corona es la gran colección de letras y primeros borradores de canciones de Queen. Sheer Heart Attack, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Somebody To Love, Killer Queen y por supuesto, Bohemian Rhapsody, son las letras que los fanáticos de la banda podrán encontrar en la subasta. De hecho, la letra de Bohemian Rhapsody es el segundo artículo más caro en la colección con USD 1 millón 500 mil dólares, sólo detrás del piano que Mercury usó para componer gran parte de su catálogo musical, valuado en casi USD 4 millones de dólares.