“Como yo nunca tuve una relación así, no la extraño, y cada vez que terminaba una relación amorosa, sentía como un descanso, una sensación de felicidad y libertad porque no eran relaciones buenas”, reveló Marcela.

En entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, la actriz manizaleña Marcela Posada habló sobre sus relaciones amorosas, en las que nunca le ha ido bien. Asimismo, nunca tuvo una relación estable ni feliz, lo que la ha llevado a mantener su soltería, aún así considera que no necesita de un hombre para sentirse bien, pues no extraña tener algo que realmente nunca tuvo.

Además, la actriz descubrió que él tenía redes sociales con amigos y contactos de la comunidad LGBTQ+, quienes le dejaban comentarios con indirectas sobre su sexualidad, pero el hombre tenía a Marcela bloqueada, lo que la hizo sospechar aún más.

“Yo ya sané, incluso cuando me di cuenta de eso dije ‘gracias Dios porque me cuidas’. No es que esté traumada, soy una persona feliz, 100% feliz, pues la felicidad la he encontrado en otras cosas, no en una relación de pareja”, confesó Marcela Posada.